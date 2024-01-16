Сын Аленичева не планирует возвращаться в Россию

«Даниил не планирует возвращаться в Россию. Через пару дней я полечу к нему в Португалию, и там на месте определимся, что будет дальше.



Почему не хочет в Россию? Если Даниилу комфортно в Португалии, то почему нет? Играть в Европе — его желание, я не лезу», — сказал Аленичев.