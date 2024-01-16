Бывшая жена Тимощука рассказала, какие факторы держат его в России

«Тимощук прекрасно выезжает на отдых. Он прекрасно передвигается по миру. В России его никто не держит. Условно не держит. Но Тимощук не уедет навсегда из России по нескольким причинам. Потому что, во-первых, куда ему уехать? В Европу? Но здесь есть законы и уже нельзя будет жить так, как Тимощук привык, и так, как ему хочется. Включая момент, что ему придётся платить алименты детям. А в России можно спрятаться, не платить. Во-вторых, для чего ему выезжать? Ему там платят огромную зарплату за непонятную работу. Почему много платят? Вопрос логичный», — приводит слова Навроцкой NV.ua.