Игрок «Барселоны» Торрес пригрозил Винисиусу пощечиной

Футболист «Барселоны» Ферран Торрес жестко высказался об игроке мадридского «Реала» Винисиусе. Его слова передает Movistar.

«Если этот парень заговорит со мной, клянусь, я дам ему пощечину. Если этот болван заговорит со мной, я сломаю его», — сказал Торрес.

14 января мадридский «Реал» разгромил «Барселону» финале Суперкубка Испании. Винисиус стал героем встречи. Бразильский полузащитник оформил хет-трик. Еще один гол в составе победителей записал на свой счет Родриго. На 71-й минуте был удален капитан «Барселоны» Рональд Араухо.

Торрес был заменен на 61-й минуте. Вместо него вышел Жоау Феликс.

В 2023 году в финале Суперкубка Испании «Барселона» выиграла у «Реала» со счетом 3:1. В команде победителей отличились Гави, Левандовски и Педри.

Торрес выступает за «Барселону» с 2022 года. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. В составе каталонского клуба он выиграл чемпионат Испании и Суперкубок страны.