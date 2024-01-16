Салихова назвала главного по мемам в "Зените" после ухода Дзюбы

«После ухода Дзюбы Медведев стал главным по инфомемам. Наверняка перед подписанием бразильцев рассылают им подобные видосики для ознакомления с чемпионатом. Посмотрим, станет ли этой дополнительной мотивацией для «Спартака», чтобы победить», — сказала Салихова. - Газета.Ru