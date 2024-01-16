Салихова назвала главного по мемам в "Зените" после ухода Дзюбы

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала жест председателя правления «Зенита» Александра Медведева. - Спорт день за днем
«После ухода Дзюбы Медведев стал главным по инфомемам. Наверняка перед подписанием бразильцев рассылают им подобные видосики для ознакомления с чемпионатом. Посмотрим, станет ли этой дополнительной мотивацией для «Спартака», чтобы победить», — сказала Салихова. - Газета.Ru
Напомним, вчера на канале петербургского “Зенита” в YouTube вышел скандальный видеоролик с участием Александра Медведева. Председатель правления сине-бело-голубых, беседуя с полузащитником команды Клаудиньо, упомянул московский “Спартак” и показал непристойный жест в адрес красно-белых. Позже пресс-служба петербургского клуба удалила данный видеосюжет. - Rusfootball