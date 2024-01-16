Тренер «Барселоны» Хави может быть уволен по итогам текущей недели

Руководство «Барселоны» рассматривает вариант с тем, чтобы уволить главного тренера каталонского клуба Хави в случае, если сине-гранатовые покажут неудовлетворительные результаты в матчах, которые пройдут на этой неделе. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, несмотря на поддержку Хави со стороны президента «Барселоны» Жоана Лапорты и спортивного директора Деку, в случае, если каталонский клуб выступит неудачно в матче 1/8 Кубка Испании с «Унионистас Саламанка», который состоится в грядущий четверг, а также в игре чемпионата Испании с «Бетисом» которая пройдёт 21 января, боссы клубы могут принять решение о смене вектора развития клуба.