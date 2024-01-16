«Рома» объявила об увольнении Моуринью

«Рома» объявила об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. Чемпионат.com
"Мы благодарим Жозе за его страсть и преданность делу. У нас навсегда останутся прекрасные воспоминания о нем. Но мы считаем, что в интересах клуба необходимы изменения. Мы желаем Жозе и его штабу всего наилучшего в будущем", - говорится в сообщении владельцев "Ромы" Дэна и Райана Фридкинов. ТАСС
Моуринью возглавил «Рому» в мае 2021 года. С ним клуб выиграл Лигу конференций в сезоне-2021/22 и вышел в финал Лиги Европы-2022/23. Sports.ru