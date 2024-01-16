Источник: Акбашев расторг контакт с «Ростовом» и вернулся в «Факел»

32-летний полузащитник Роман Акбашев расторг контакт с «Ростовом» и вернулся в состав воронежского «Факела». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

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По информации источника, Акбашев подписал контракт с «Факелом» на 1,5 года.

Напомним, игрок перешёл из воронежского «Факела» в «Ростов» в летнее трансферное окно 2023 года. В текущем сезоне Роман Акбашев принял участие в 11 матчах за «Ростов» во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.