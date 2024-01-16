Орлов анонсировал еще один громкий трансфер российского игрока в «Зенит»

«Могу сказать, что есть ещё вариант. Я не буду называть фамилию, ни в коем случаем. Но я считаю, что ещё один российский сильный игрок перейдёт в «Зенит». Трансферное окно-то открыто. Дальше без комментариев», — сказал Геннадий Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».