ЦСКА предложил €5 млн за бразильского защитника Риччели

Отметим, что Ричелли выступает на позиции центрального защитника, его рост — 1,87 метра. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего бразильца в € 3 млн. В сезоне-2023/2024 он успел провести 13 матчей за португальский «Фаламикан» во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. До переезда в Португалию Ричелли выступал только в чемпионате Бразилии за клубы «Ресенде» и «Мирассоль».