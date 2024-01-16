Камерунские фанаты обвинены в дискредитации Кубка Африки

«Здравствуйте, дорогие соотечественники.



Обратите внимание на видео, на которых камерунцы, находящиеся в Якро или Абиджане, гуляют по их неблагополучным районам для того, чтобы снять происходящее там и выложить в социальные сети. Не публикуйте их видео на своих страницах в социальных сетях! Они выполняют диверсионную миссию и создают провокации вокруг КАН. У нас есть доказательства, но мы не будем их публиковать.



Не обращайте внимание на их ребячество. Их миссия — разрушить наш хороший имидж.



Некоторые безалаберные люди не могут принять тот факт, что КАН проводится без происшествий в нашей стране с лучшей инфраструктурой», — сказано в официальном аккаунте объединения болельщиков сборной Кот-д'Ивуара в Х (ранее Twitter).