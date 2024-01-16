В РФС сделали заявление по поводу включения белорусских клубов в РПЛ

«Пока это просто информация, которую я получил из прессы. Министр со мной это не обсуждал. Там очень много вопросов, организационных вопросов: соблюдение спортивного принципа и так далее. Пока эта тема на очень ранней стадии. Будет больше информации — мы сообщим», — сказал Дюков.