Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, кого считает лицом российского футбола. Итальянский специалист выделил легендарного голкипера «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина, который до сих пор является единственным вратарём в истории футбола, кому удалось стать обладателем «Золотого мяча».