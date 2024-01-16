Суд приостановил дело о расистских высказываниях фанатов в адрес Винисиуса

Глава Следственного суда № 4 Памплоны вынес решение о временном прекращении рассмотрения дела о расистских оскорблениях фанатов «Осасуны» в адрес вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора во время очного матча команд в 22-м туре минувшего сезона чемпионата Испании (0:2). Об этом информирует COPE.

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По информации источника, судья считает, что действия болельщиков «Осасуны» имеют состав преступления, однако принял решение приостановить рассмотрение этого дела в связи с тем, что полиции не удалось установить личность оскорблявших Винисиуса на расистской почве.