«Бавария» и «Юнайтед» составят конкуренцию ПСЖ в борьбе за 18-летнего таланта

«Бавария» и «Манчестер Юнайтед» запросили у французского «Лилля» информацию о 18-летнем центральном защитнике Лени Йоро. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в соцсети Х (ранее Twitter).

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По информации источника, «ПСЖ» также намерен приобрести Йоро и уже активировал переговоры по игроку, однако «Лилль» желает сохранить его этой зимой. Отмечается, что сам футболист более склонен к тому, чтобы покинуть свою нынешнюю команду.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что на 18-летнего защитника также претендуют мадридский «Реал» и «Ливерпуль».