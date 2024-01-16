Экс-тренер «Алании» и «Факела» Василенко возглавил грузинский «Телави»

— Я рад оказаться здесь, верю, что совместными усилиями мы способны добиться очень многого. Мы будем трудиться на общее дело, на общий успех. У меня много друзей в Грузии, я исполнил свое давнее желание. Я пришел сюда, чтобы добиться успеха, хочу поиграть вместе с «Телави» в еврокубках, — прокомментировал назначение Василенко.