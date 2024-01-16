Экс-тренер «Алании» и «Факела» Василенко возглавил грузинский «Телави»

Бывший тренер «Алании» и «Факела» Василенко возглавил грузинский «Телави»
Российский тренер Олег Василенко возглавил грузинский «Телави», сообщает пресс служба клуба.
Срок действия контракта 50 летнего специалиста не разглашается.
— Я рад оказаться здесь, верю, что совместными усилиями мы способны добиться очень многого. Мы будем трудиться на общее дело, на общий успех. У меня много друзей в Грузии, я исполнил свое давнее желание. Я пришел сюда, чтобы добиться успеха, хочу поиграть вместе с «Телави» в еврокубках, — прокомментировал назначение Василенко.
Последним местом работы тренера была владикавказская «Алания», которую он покинул осенью 2023 года. Также Василенко возглавлял «Факел», «Урал», «Сочи» и ряд других российских команд.
«Телави» в прошлом сезоне финишировал на восьмом месте в чемпионате Грузии и добился сохранения прописки в высшем дивизионе в переходных матчах.