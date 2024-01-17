Выяснилось, какой клуб Саудовской Аравии хочет подписать Кассьерру из «Зенита»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. В услугах колумбийского форварда заинтересован «Аль-Шабаб», информирует Sport24.

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Согласно сведениям источника, клуб из Саудовской Аравии сделает официальные предложение по Кассьерре в ближайшее время.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кассьерру хочет подписать саудовский клуб, название которого не уточнялось.