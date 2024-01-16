«Челси» пытался подписать нападающего «Спортинга» Виктора Дьокереша.

По информации Record, «синие» предложили за Дьокереша 80 млн евро и 5 млн в качестве бонусов, но «Спортинг» отказался продавать нападающего. Отмечается, что отступные, прописанные в контракте игрока, составляют 100 млн евро.

Как отмечает Daily Mail, предложение «Челси» не было официальным. Сам футболист не намерен покидать «Спортинг» этой зимой, и «Челси» рассмотрит альтернативные варианты усиления атаки.