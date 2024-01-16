«Краснодар» предложил € 8 млн за нападающего «Црвены Звезды»

По информации источника, «Црвену Звезду» устраивает предложение «Краснодара», однако сербский клуб ещё не ответил «да», так как Букари выступает на Кубке африканских наций в сборной Ганы, где может поднять свою рыночную стоимость. Также «Бешикташ» совершил предложение по игроку, но турецкий клуб предложил меньше, чем «быки».