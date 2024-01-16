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«Краснодар» предложил € 8 млн за нападающего «Црвены Звезды» Букари – Mondo

«Краснодар» предложил € 8 млн за нападающего сербской «Црвены Звезды» Османа Букари, сообщает Mondo.

«Краснодар» предложил € 8 млн за нападающего «Црвены Звезды»
© Чемпионат

По информации источника, «Црвену Звезду» устраивает предложение «Краснодара», однако сербский клуб ещё не ответил «да», так как Букари выступает на Кубке африканских наций в сборной Ганы, где может поднять свою рыночную стоимость. Также «Бешикташ» совершил предложение по игроку, но турецкий клуб предложил меньше, чем «быки».

В нынешнем сезоне 25-летний Букари сыграл 16 матчей в сербской Суперлиге, где отметился пятью мячами и четырьмя голевыми передачами. Кроме того, Осман принял участие в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов, в которых забил два гола и отдал два ассиста. Рыночная стоимость футболиста, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 7,5 млн.

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