РФС не будет инициировать рассмотрение оскорбительного жеста Медведева

Председатель правления «Зенита», встретившись на сборе с бразильцем, спросил, как у него дела, а потом сказал: «Ready (готов)? «Спартак»?» При этом менеджер похлопал ладонью одной руки по запястью другой (в которой у него был смартфон), обозначая, по всей видимости, половой акт. Фрагмент был в видео, опубликованном на ютуб-канале «Зенита». Впоследствии ролик был удален.