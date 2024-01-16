РФС не будет инициировать рассмотрение оскорбительного жеста Медведева

РФС не будет инициировать рассмотрение жеста Медведева про «Спартак», так как «исторически не вмешивался в подобные ситуации»
РФС не будет инициировать рассмотрение оскорбительного жеста Александра Медведева.
Председатель правления «Зенита», встретившись на сборе с бразильцем, спросил, как у него дела, а потом сказал: «Ready (готов)? «Спартак»?» При этом менеджер похлопал ладонью одной руки по запястью другой (в которой у него был смартфон), обозначая, по всей видимости, половой акт. Фрагмент был в видео, опубликованном на ютуб-канале «Зенита». Впоследствии ролик был удален.
Источник, близкий к руководству РФС, сообщил «РБ Спорт» следующее:
«Исходим из того, что вопросы такого уровня должны решать клубы и, при необходимости, вмешиваться лига. Это далеко не первый случай, когда клубы, умышленно или неумышленно, а также с разной степенью грубости провоцируют друг друга. РФС исторически не вмешивался в подобные ситуации. Клубы вполне способны защитить свои интересы, либо в такие ситуации может вмешиваться лига, если считает это необходимым».
РФС не будет инициировать рассмотрение жеста Медведева про «Спартак», так как «исторически не вмешивался в подобные ситуации»
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