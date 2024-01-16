Тульский «Арсенал» объявил о переходе футболиста сборной Казахстана Зуева
Полузащитник Александр Зуев подписал контракт с «Арсеналом», сообщается на сайте тульского клуба.
Срок соглашения с 27 летним футболистом не уточняется.
В текущем сезоне Зуев защищал цвета сербского ИМТ, провел 13 матчей и сделал одну голевую передачу.
Ранее Зуев выступал за московский «Спартак», казанский «Рубин», «Ростов», подмосковные «Химки» и самарские «Крылья Советов». В ноябре футболист дебютировал за сборную Казахстана.
«Арсенал» с 35 очками занимает пятое место в турнирной таблице МЕЛБЕТ Первой Лиги.