Тульский «Арсенал» объявил о переходе футболиста сборной Казахстана Зуева

Полузащитник Александр Зуев подписал контракт с «Арсеналом», сообщается на сайте тульского клуба.

Срок соглашения с 27 летним футболистом не уточняется.

В текущем сезоне Зуев защищал цвета сербского ИМТ, провел 13 матчей и сделал одну голевую передачу.

Ранее Зуев выступал за московский «Спартак», казанский «Рубин», «Ростов», подмосковные «Химки» и самарские «Крылья Советов». В ноябре футболист дебютировал за сборную Казахстана.