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Тульский «Арсенал» объявил о переходе футболиста сборной Казахстана Зуева

Полузащитник Александр Зуев подписал контракт с «Арсеналом», сообщается на сайте тульского клуба.

Тульский «Арсенал» объявил о переходе футболиста сборной Казахстана Зуева
© ПФК «Крылья Советов»

Срок соглашения с 27 летним футболистом не уточняется.

В текущем сезоне Зуев защищал цвета сербского ИМТ, провел 13 матчей и сделал одну голевую передачу.

Ранее Зуев выступал за московский «Спартак», казанский «Рубин», «Ростов», подмосковные «Химки» и самарские «Крылья Советов». В ноябре футболист дебютировал за сборную Казахстана.

«Арсенал» с 35 очками занимает пятое место в турнирной таблице МЕЛБЕТ Первой Лиги.

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