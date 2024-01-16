ЦСКА и «Балтика» интересуются защитником «Эштрелы» Гаспаром

Московский ЦСКА и калининградская «Балтика» интересуются центральным защитником португальской «Эштрелы» Киалондой Гаспаром, сообщает Abola.

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По информации источника, ЦСКА уточнял у «Эштрелы» по поводу футболиста команды, а также португальский клуб получил официальное предложение от балтийцев. Кроме российских команд, Гаспаром интересуются «Порту» и французский «Лион».

26-летний защитник является воспитанником «Саграды», откуда летом 2022 года перебрался в «Эштрелу», которая сейчас выступает во втором силе дивизионе Португалии. Гаспар в нынешнем сезоне сыграл за команду 17 матчей во всех турнирах, где отметился одним голом.