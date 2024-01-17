Тренер «Ахмата» Ромащенко высказался о будущих приобретениях клуба

«Касательно усиления команды, мы над этим очень усердно работали весь декабрь и продолжаем сейчас этим заниматься. Команде требуется усиление, об этом знают и руководители клуба. Мы в ежедневном режиме работаем и общаемся. Необходимо добавить по игроку в каждую линию, и чтобы это усиление качественно вывело нас на уровень выше», — приводит слова Ромащенко пресс-служба грозненского клуба.