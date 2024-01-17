Быстров предложил «Спартаку» пригласить Моуринью

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров порекомендовал руководству «Спартака» сделать щедрое предложение Жозе Моуринью, который недавно был уволен из «Ромы». По мнению Быстрова, красно-белым не стоит тратить деньги «на клоунов», ведь можно пригласить великого тренера, который будет бороться за трофеи и построит вокруг клуба «свою империю». - Чемпионат.com

«Жозе — великий победитель. Он умеет выигрывать титулы, он приносит радость болельщикам. Я бы на месте руководителей «Спартака» вложил бы деньги и предложил бы ему возглавить клуб. Для чего тратить деньги на каких то клоунов, ежели можно просто взять великого человека», - сказал Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ». - Спорт день за днем