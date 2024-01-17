Жозе Моуринью впервые прокомментировал увольнение из «Ромы»

Португальский тренер Жозе Моуринью , которого накануне уволили из «Ромы», в социальных сетях высказался об уходе из римского клуба.

Напомним, об увольнении португальца стало известно вчера, 16 января. После 20 туров чемпионата Италии сезона-2023/2024 «волки» набрали 29 очков и занимают девятое место. Португалец возглавил римский клуб летом 2021 года. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы. Под руководством португальского специалиста «Рома» суммарно провела 96 матчей. «Волки» одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и 29 игр проиграли.