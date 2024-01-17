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«Ливерпуль» заинтересован в переходе защитника «Челси»

Английский «Ливерпуль» интересуется защитником «Челси» Леви Колвиллом. Об этом сообщил talkSPORT.

«Ливерпуль» заинтересован в переходе защитника «Челси»
© globallookpress.com

По информации источника, «Ливерпуль» хотел подписать игрока ещё летом 2023 года, прежде чем игрок сборной Англии заключил новый долгосрочный контракт с «Челси». Отмечается, что «Ливерпуль» по-прежнему сохраняет интерес к молодому защитнику.

В этом сезоне 20-летний Леви Колвилл провёл 26 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых забил один мяч и оформил одну результативную передачу.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда Юргена Клоппа набрала 45 очков за 20 матчей. «Челси» находится на девятой строчке, заработав 31 очко за 21 игру.

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