«Химки» сделали предложение лучшему бомбардиру чемпионата Венесуэлы

Подмосковные «Химки» сделали предложение «Олвейс Реди» о переходе лучшего бомбардира прошлого розыгрыша чемпионата Венесуэлы Дорни Ромеро, информирует интернет-издание Metaratings.

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Согласно сведениям источника, «Химки» пытались подписать нападающего Йорди Рейну из «Торпедо», однако попытка не увенчалась успехом. Дорни Ромеро является альтернативной Рейне для подмосковного клуба.

В прошлом году доминиканский футболист Дорни Ромеро сыграл 46 матчей во всех турнирах и забил в них 29 голов.