В ЦСКА отреагировали на слухи об интересе «Сельты» к Давиле

«Никаких переговоров и контактов по Давиле не было». В ЦСКА отреагировали на слухи об интересе «Сельты» к футболисту
Никаких переговоров и контактов с европейскими клубами по поводу трансфера чилийского нападающего ЦСКА Виктора Давилы не было, заявил «Матч ТВ» директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо.
Ранее издание Relevo сообщило, что Давила попал в сферу интересов испанской «Сельты». При этом отмечалось, что стороны уже контактировали друг с другом.
— Мы, конечно, допускаем интерес к Давиле от европейских клубов, но никаких переговоров или хотя бы контактов не было, — заявил Брейдо «Матч ТВ».
Давила перешел в ЦСКА в августе прошлого года из мексиканского «Леона». В нынешнем сезоне 26 летний нападающий принял участие в 15 матчах за ЦСКА во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 2 результативных передачи.