В ЦСКА отреагировали на слухи об интересе «Сельты» к Давиле

Никаких переговоров и контактов с европейскими клубами по поводу трансфера чилийского нападающего ЦСКА Виктора Давилы не было, заявил «Матч ТВ» директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо.

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Ранее издание Relevo сообщило, что Давила попал в сферу интересов испанской «Сельты». При этом отмечалось, что стороны уже контактировали друг с другом.

— Мы, конечно, допускаем интерес к Давиле от европейских клубов, но никаких переговоров или хотя бы контактов не было, — заявил Брейдо «Матч ТВ».