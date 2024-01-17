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«Никаких переговоров и контактов по Давиле не было». В ЦСКА отреагировали на слухи об интересе «Сельты» к футболисту

Никаких переговоров и контактов с европейскими клубами по поводу трансфера чилийского нападающего ЦСКА Виктора Давилы не было, заявил «Матч ТВ» директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо.

В ЦСКА отреагировали на слухи об интересе «Сельты» к Давиле
© Матч ТВ

Ранее издание Relevo сообщило, что Давила попал в сферу интересов испанской «Сельты». При этом отмечалось, что стороны уже контактировали друг с другом.

— Мы, конечно, допускаем интерес к Давиле от европейских клубов, но никаких переговоров или хотя бы контактов не было, — заявил Брейдо «Матч ТВ».

Давила перешел в ЦСКА в августе прошлого года из мексиканского «Леона». В нынешнем сезоне 26 летний нападающий принял участие в 15 матчах за ЦСКА во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 2 результативных передачи.

Футбол
Виктор Давила
Кирилл Брейдо