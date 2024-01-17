Мбаппе неоднозначно ответил на вопрос о своем будущем

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе неоднозначно ответил на вопрос о своём будущем и о возможном переходе в клуб не из Европы. Француз дал понять, что не хочет форсировать события, и вопрос о его будущем остаётся открытым.