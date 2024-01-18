«Бавария» рассматривает вариант с обменом Дэвиса на Чилуэлла

«Бавария» прорабатывает вариант с потенциальным заключением бартерной сделки с «Челси», согласно которой левый защитник мюнхенцев Альфонсо Дэвис может перейти в стан «синих», в свою очередь, в обратном направлении отправится левый защитник лондонского клуба Бенджамин Чилуэлл. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на Sport Bild.

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По информации источника, главный тренер «Баварии» Томас Тухель высоко оценивает футбольные качества Чилуэлла, с которым он работал в тот период, когда возглавлял «Челси». В свою очередь, руководство «синих» крайне заинтересовано в подписании канадского защитника, который также желает выступать в английской Премьер-лиге.

Напомним, контракт Дэвиса с «Баварией» истекает летом 2025 года, при этом футболист не спешит его пролонгировать. На протяжении последних месяцев в СМИ фигурирует информация, что в покупке Дэвиса заинтересован мадридский «Реал».