"За гранью моего понимания. У нас есть чат с ребятами, которые увлекаются футболом: там все вообще в шоке. За какие заслуги? Уже дали за прошлый чемпионат мира. А дальше - это беспредел, зачем?", – приводит слова Дзюбы пресс-служба "Локомотива". Российская газета