Дзюба назвал футболистов, которых считает более достойными приза, чем Месси
Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба раскритиковал решение Международной федерации футбола (ФИФА) вручить чемпиону мира в составе сборной Аргентины Лионелю Месси приз лучшему игроку 2023 года. RT на русском
"За гранью моего понимания. У нас есть чат с ребятами, которые увлекаются футболом: там все вообще в шоке. За какие заслуги? Уже дали за прошлый чемпионат мира. А дальше - это беспредел, зачем?", – приводит слова Дзюбы пресс-служба "Локомотива". Российская газета
"Вообще мне больше нравится Мбаппе, но надо признать, что Холанд назабивал в самой тяжелой лиге, выиграл Лигу чемпионов. Поэтому Эрлинг Холанд. Или Кевин де Брюйне", – сказал нападающий «Локомотива». Sports.ru
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