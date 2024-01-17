Моуринью является одним из кандидатов на замену Хави в «Барселоне»

Португальский специалист Жозе Моуринью входит в число возможных кандидатов на пост главного тренера «Барселоны» в случае увольнения Хави. Об этом сообщил El Nacional.

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Основным вариантом называется Рафаэль Маркес, которые возглавляет «Барселону Атлетик». Отмечается, что в случае с Моуринью президент «Барселоны» Жоан Лапорта наложил вето на подписание специалиста из-за деятельности тренера, направленной против «Барселоны». Третьим вариантом упоминается главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта.