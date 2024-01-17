Дзюба рассказал о планах стать актером

Дзюба заявил, что после окончания карьеры может стать актером
Футболист московского «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что после окончания карьеры может стать актером или тренером, передает «Матч ТВ».
«Попробую стать тренером, возможно. Или, может быть, в кино пойду… Посмотрим. Мне кажется, у меня неплохие данные для того, чтобы стать актером», — сказал Дзюба.
Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.
В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает четвертое место, имея в активе 31 очко. Лидирует в турнире «Краснодар» (38).