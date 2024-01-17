ЦСКА объявил о переходе защитника «Зенита» Кругового

Московский ЦСКА объявил о подписании защитника «Зенита» Данила Кругового, который присоединится к армейцам летом 2024 года в качестве свободного агента.

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«ПФК ЦСКА подписал контракт с Данилом Круговым до конца сезона-2027/2028! Соглашение начнёт действовать с 4 июня. Договор предусматривает опцию продления ещё на один сезон. Увидимся дома, Данил!» — сообщает пресс-служба клуба.

Круговой является воспитанником «Зенита» и летом 2018 года перебрался в «Уфу» за € 130 тыс. Уже следующим летом на него претендовал ЦСКА, однако 26-летний игрок вернулся в стан сине-бело-голубых за € 2 млн.