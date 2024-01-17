Мбаппе назвал задачу сборной Франции на Евро-2024

«Франция – одна из самых ожидаемых команд на Евро. Все игроки команды хорошо готовы и уверены в себе. Наша цель – стать чемпионами Европы.



Да, несколько важных футболистов, такие как Льорис и Варан закончили карьеру в сборной, но несмотря на это, в целом команда никак не пострадала. Это говорит о нашей сплочённости и умении адаптироваться», — приводит слова Мбаппе GQ Sports.