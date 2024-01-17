Жена Дани Алвеса выступит в суде в качестве свидетеля защиты

Супруга экс футболиста «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса, который является фигурантом дела об изнасиловании, Жоана Санс даст показания в суде по просьбе стороны защиты, сообщает Sport.es.

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Алвес обвиняется в изнасиловании девушки в ночном клубе Барселоны и находится под стражей с 20 января 2023 года. Экс игроку «Барселоны» грозит 12 лет тюрьмы. Санс ранее объявила о намерении развестись с Алвесом и даже обратилась по этому поводу к адвокату. По данным СМИ, она несколько раз навещала мужа в тюрьме.

По данным Ara, футболист предложил новую версию случившегося, он утверждает, что в ту ночь не осознавал своих действий из за того, что находился в состояния алкогольного опьянения. Ожидается, что Санс должна заявить суду, что Алвес пришел домой пьяным после предполагаемого изнасилования.