Роналду назвал фаворитов на победу в Лиге чемпионов

Португальский нападающий Криштиану Роналду предположил, какие клубы имеют наибольшие шансы на победу в Лиге чемпионов сезона-2023/2024.

«У «Манчестер Сити» хорошие шансы снова выиграть Лигу чемпионов. Фавориты? «Манчестер Сити», «Реал» Мадрид, «Бавария», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, действующим обладателем трофея является английский «Манчестер Сити». В финале Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «горожане» обыграли итальянский «Интер» со счётом 1:0.

В 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с датским «Копенгагеном». Мадридскому «Реалу» будет противостоять немецкий «РБ Лейпциг», а мюнхенская «Бавария» сыграет с римским «Лацио».