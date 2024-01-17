Бензема хочет покинуть «Аль-Иттихад»

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема может покинуть саудовскую команду уже в это трансферное окно, сообщает ESPN.

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По информации источника, игрок принял подобное решение после отстранения от тренировочных сборов. Приоритетом форварда является выступление за клуб из АПЛ. Отмечается, что руководство «Аль-Иттихада» не заинтересовано в уходе 36-летнего француза.

Бензема перешёл в «Аль-Иттихад» минувшим летом на правах свободного агента. В текущем сезоне форвард провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.