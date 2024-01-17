Круговой стал первым игроком за 27 лет, который сменил «Зенит» на ЦСКА

Российский защитник и новичок ЦСКА Данил Круговой стал первым футболистом за 27 лет, который сменил санкт-петербургский «Зенит» на армейцев.

В последний раз такое произошло в январе 1997 года, тогда из «Зенита» в ЦСКА перешли Владимир Кулик, Дмитрий Хомуха и Максим Боков. При этом последний трансфер из ЦСКА в «Зенит» состоялся в январе 2002 года, тогда в стан сине-бело-голубых перешёл Предраг Ранджелович.