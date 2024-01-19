Назван лучший футболист 2023 года

Норвежский нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд был назван лучшим футболистом 2023 года по версии Globe Soccer Awards. Результаты голосования доступны на странице премии в социальной сети X.

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26 декабря 2023 года стало известно, что Холанд был признан лучшим игроком 2023 года по версии IFFHS, набрав 208 баллов. На втором месте расположился Мбаппе, в активе которого 105 баллов. Третьим стал Месси с 85 баллами.