Россиянин Никита Иосифов может перейти в испанский «Кастельон»

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и «Вильярреала» Никита Иосифов, ныне выступающий за «Мирандес», может перейти в «Кастельон» из третьего дивизиона. Об этом сообщает Cadena Ser.

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По информации источника, переговоры находятся в продвинутой стадии. Сообщается, что в переходе заинтересованы оба клуба и сам футболист.

Напомним, 22-летний Иосифов оказался в Испании летом 2021 года, перейдя из структуры московского «Локомотива» в «Вильярреал». В сезоне-2022/2023 полузащитник принял участие в 13 матчах во втором по силе дивизионе Испании, забив один гол. Соглашение между сторонами было рассчитано до лета 2026 года, но «Вильярреал» объявил о досрочном уходе россиянина.