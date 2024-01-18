Круговой отказался от зарплаты € 2 млн в год в «Зените» ради перехода в ЦСКА

«Зенит» пытался сохранить в своём составе Данила Кругового за несколько дней до того, как футболист подписал контракт с ЦСКА. Сине-бело-голубые предлагали Круговому продлить сотрудничество на улучшенных условиях — контракт на пять лет с зарплатой € 2 млн в год, пишет журналист Иван Карпов. Чемпионат.com

По его данным, в армейском клубе у Кругового будут более скромные финансовые условия. Sports.ru