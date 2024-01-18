У «Спартака» нет фиксированного бюджета на трансферы: «Лукойл» поддерживает клуб и выделяет очень серьезные ресурсы»
Гендиректор «Спартака» подтвердил, что у клуба нет фиксированного бюджета на трансферы.
— Действительно ли у клуба нет фиксированного бюджета на трансферы? То есть это ситуативная история: если игрок того стоит, клуб его берет?
— Да. Если спортивный блок настаивает на каком-то усилении, он должен обосновать, убедить совет директоров в том, что именно этот игрок по своим игровым качествам нам нужен и что бюджет трансфера соответствует его рыночной стоимости. В этом случае он будет поддержан.
— Если игрок действительно стоит 20 млн евро, клуб готов его приобрести? Сейчас эта сумма кажется неподъемной для российских клубов.
— Я бы не называл какую-то конкретную сумму. Вы знаете, что летом «Спартак» достаточно много потратил на трансферы в соответствии с запросами спортивного блока. Поэтому очевидно, что «Лукойл» поддерживает клуб и выделяет очень серьезные ресурсы, – сказал Олег Малышев.
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