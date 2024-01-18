В «Спартаке» высказались о возможной отставке Абаскаля

«Слухи о том, что Абаскаля уволят, родились не с пустого места? С одной стороны, никакие решения по смене тренера на эмоциях сразу после матча приниматься не должны. С другой стороны, это футбол. Здесь всё может пойти неожиданно, не по твоему плану. Стратегически клуб должен быть готов к любому повороту событий. Поэтому я считаю правильным иметь план Б.



Россиянин или иностранец? Неважно, какой паспорт. Важно, какими профессиональными и личностными качествами обладает человек, насколько он вписывается в нашу философию», — приводит слова Малышева «РБК-Спорт».