«Арсенал» может взять Карима Бензема в аренду до конца сезона

По информации источника, конкурентом «канониров» в борьбе за подписание игрока будет лондонский «Челси». Бензема перешёл в «Аль-Иттихад» минувшим летом на правах свободного агента. В текущем сезоне форвард провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.