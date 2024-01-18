«Дзюба напал на Сулейманова». «Локомотив» показал видео со сборов

Московский «Локомотив» в клубных соцсетях опубликовал видео с зимних учебно-тренировочных сборов. На ролике запечатлено, как нападающий железнодорожников Артём Дзюба борется с одноклубником Тимуром Сулеймановым. Судя по улыбкам футболистов, схватка происходила в шутливой форме.

Напомним, «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. В первом туре после возобновления сезона «Локомотив» в гостях встретится с московским «Динамо» в начале марта.

Видео опубликовано в телеграм-канале московского «Локомотива»