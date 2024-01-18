Дзюба заявил, что постарается обойти Кержакова в гонке бомбардиров уже этой весной

«Важно обойти Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории России уже этой весной? Пять голов, чтобы обойти Кержа, я обязательно рано или поздно забью. Очень постараюсь сделать это уже весной, чтобы надолго не откладывать. Я же никогда не лукавлю, мне приятно бить какие то рекорды, как и любому спортсмену. Но не надо забывать, что у нас командный вид спорта, и самое главное для меня — это когда твоя команда побеждает. Если буду играть на команду, делать все правильно, голы и передачи придут сами, поэтому я не зацикливаюсь на статистике. В карьере мне уже удалось много забить голов для нашей страны. Но побить рекорд бомбардира всея Руси, не скрою, было бы прекрасно», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».