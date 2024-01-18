В Министерстве финансов Франции прошли обыски в связи с трансфером Неймара в «ПСЖ»

В Министерстве финансов Франции прошли обыски в рамках расследования в отношении перехода бразильского нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ». Об этом сообщает издание L’Équipe.

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По информации источника, в понедельник, 15 января, в Министерстве финансов прошёл обыск, его провели сотрудники полиции из Центрального управления по борьбе с коррупцией и налоговым мошенничеством. Отмечается, что правоохранительные органы расследуют переход Неймара в «ПСЖ» из «Барселоны», который состоялся в 2017 году. Трансфер мог быть проведён в обход налогового законодательства.