Мостовой о «Енисее»: «Так и не поговорили: я трубку не брал, мне тысяча человек звонит. Пускай Абаскаль туда едет – он же учиться в Россию приехал, пусть в ФНЛ опыта набирается»
Александр Мостовой рассказал, почему не состоялись переговоры с «Енисеем».
– С «Енисеем» не было разговоров. Был звонок, в котором они сказали: «Хотим поговорить». Мы так и не поговорили. Я трубку не брал, не могу же все время трубку брать, мне тысяча человек звонит. Пишите сообщения, если что.
– В итоге «Енисей» возглавил Тихонов. Как вам такой выбор?
– Это же ФНЛ.
– Несерьезный уровень?
– Серьезный, но пускай Абаскаль туда едет. Он же приехал в Россию учиться, вот пусть в ФНЛ учится, опыта набирается. Им же вечно чего то не хватает. Сюда приезжают, получают бешеные деньги и после говорят про опыт. И все потом им лижут одно место, а нас критикуют, – сказал бывший футболист «Сельты» и сборной России.
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