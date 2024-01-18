Александр Мостовой рассказал, почему не состоялись переговоры с «Енисеем».

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– С «Енисеем» не было разговоров. Был звонок, в котором они сказали: «Хотим поговорить». Мы так и не поговорили. Я трубку не брал, не могу же все время трубку брать, мне тысяча человек звонит. Пишите сообщения, если что.

– В итоге «Енисей» возглавил Тихонов. Как вам такой выбор?

– Это же ФНЛ.

– Несерьезный уровень?