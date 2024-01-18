Жирков назвал минус в трансфере Кругового из «Зенита» в ЦСКА

«Круговой выбрал вариант, при котором будет получать больше игровой практики. Но минус в том, что до следующего чемпионата он будет выступать за «Зенит-2». А так, Круговой один из лучших игроков на своей позиции», — приводит слова Жиркова издание «РБ Спорт».