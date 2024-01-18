«Реал» не заинтересован в возвращении Бензема

«Реал» не будет предпринимать попытки по подписанию нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема. Об этом сообщает L'Equipe. По информации источника, руководство мадридского клуба и болельщики не хотят возвращения 35-летнего футболиста.

Напомним, Бензема выступал за «Реал» на протяжении 14 лет и выиграл с испанской командой 25 трофеев. Французский форвард занимает вторую строчку по количеству голов в истории мадридского клуба.

Бензема перешёл в «Аль-Иттихад» минувшим летом на правах свободного агента. В текущем сезоне форвард провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.